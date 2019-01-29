Суд оставил активистку "Открытой России" Шевченко под домашним арестом

Ростовский областной суд отклонил жалобу защиты на домашний арест активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, сообщается в Telegram-канале движения.

Облсуд счел обоснованными доводы Ленинского суда Ростова-на-Дону о том, что тяжесть преступления не позволяет отпустить Шевченко, в одиночку воспитывающую трех детей, под подписку о невыезде. Один из детей Шевченко - инвалид первой группы и нуждается в специальном уходе.

Активистке вменяют ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации). По информации «Открытой России», вопрос о предъявлении официального обвинения Следственный комитет решит завтра, 30 января.

Это первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в «нежелательной» организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Минюст в 2017 году признал «нежелательными» несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела движение решило подать в ведомство документы для официальной регистрации.