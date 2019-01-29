"Повторяться стал": Вишневский ответил Беглову на слова о покорении гор снега вместо помощи

Депутат Борис Вишневский в своем Facebook заявил, что врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглову «больше нечем» ответить парламентарию на запросы об уборке снега на улицах города.

Так Вишневский отреагировал на заявление Беглова о «горах снега» на улицах города и тех, кто «покоряет эти горы с ледорубами вместо того, чтобы помочь их убрать». Перед этим депутат рассказывал , как он «надел свой старый анорак, взял свой верный ледоруб, и совершил первовосхождение на пик Беглова по юго-восточной стене» в Василеостровском районе.

«Как и раньше, больше ему [Беглову] ответить мне нечем. Повторяться стал. Во-первых, такие горы убирают не лопатами, а техникой. А во-вторых, хуже всего с уборкой тротуаров от льда», - подчеркнул Вишневский.

Он заметил, что так и не получил от врио губернатора ответа на предложение выделить деньги из резервного фонда города и нанять на них людей для уборки улиц. Напомним, Беглов отреагировал на это предложение во время объезда Василеостровского района, заявив, что депутат «на городской субботник уехал в Германию и Австрию» - хотя Вишневский в последний раз был в Австрии в 2013 году, а в Германию ездил в октябре 2018-го в составе делегации Заксобрания.

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