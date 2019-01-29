Следком закрыл уголовное дело лингвиста Касьяна об экстремизме в "Живом журнале"

Следственный комитет прекратил уголовное дело из-за поста в интернете в отношении сотрудника Института языкознания РАН Алексея Касьяна, сообщили в «Правозащите Открытки».

Касьяна обвиняли в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) из-за постов в «Живом журнале». Ему вменяли унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии.

29 января адвокат Сергей Бадамшин получил постановление о прекращении уголовного дела своего подзащитного за отсутствием состава преступления.

В конце 2018 года президент Владимир Путин пописал поправки о частичной декриминализации «экстремистской» ст. 282 УК РФ. Согласно поправкам, уголовная ответственность за репосты и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная «оплошность» наказывается административным штрафом либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами.