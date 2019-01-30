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9:54

"Левада-центр": Россияне считают реальной угрозу войны с другими странами

Более половины (56%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян не исключили, что некоторые страны представляют реальную военную угрозу РФ, передает РБК. Вместе с тем, 39% респондентов в наличии каких-либо сторонних конфликтов государств сомневаются.

Почти 90% граждан всецело уверены в силе российской армии, способной защитить страну от любых войн. Этот показатель - рекордный по сравнению с аналогичными опросами последних лет. К примеру, в 2014 году такое мнение разделяли 60% опрошенных.

Наибольший страх перед лицом войны жители страны испытывали на фоне революции в Украине и боевых действий в ДНР и ЛНР.

Эксперты отметили, что подобного рода ощущение опасности у многих респондентов связано в связи с "отчужденностью" России от стран Запада.

"На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас руками европейцев и украинцев. Это страхи из-за того, что все никак не может разрешиться, накапливается усталость", - поделился социолог Денис Волков.

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11:34    
11:10.Опасность от проклятого Запада была, есть и будет!!!!! Пример суверенной Венесуэлы красноречив! Хорошо, что Путин вывел 85 миллиардов долларов из американских облигаций, иначе бы США их условно хапнули,заморозив и тд., как нагло поступили сейчас с валютой, золотом Венесуэлы!

11:10    
Чувство опасности от стран Запада сознательно нагнетается и культивируется властью, по всем каналам пропаганды, только с одной целью: создать образ врага и манипулировать российским народом в своих частных интересах.

10:22   Саша  
Конечно, при наличии огромнейших запасов ядерного оружия война между основными ядерными странами крайне маловероятна, но не исключена в случае кризисной ситуации-разгроме одной из атомных держав при ведении войны обычными средствами! Это касается и России, в первую очередь, так у нас маленькие армия, флот, ВКС, все про всё всего под миллион человек, в 5 раз меньше, чем было у СССР в конце 80-х, в 10 раз меньше, чем сейчас у НАТО...Потому надежда России только на сдерживание врагов применением нашего ядерного оружия....Тактика старая, но крайне надёжная...Никто не хочет в мире умереть в ядерном пепле! Потому ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо товарищам Сталину, Берии и Курчатову, что они в сложнейших условиях послевоенной разрухи смогли в конце 40-х годов создать атомное оружие, чем обеспечили безопасность наших граждан на века, будем надеяться!

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