Журналисту Кагермазову вновь отказали в посещении заседания ЗакСа

Корреспонденту "Эха Москвы в Петербурге" Сергею Кагермазову отказали в разовой аккредитации на нынешнее заседание Законодательного собрания, сообщил он сам в соцсетях.

"Мне не дали разовую аккредитацию, потому что: «В связи с большим количеством заявок и ограниченным количеством мест». Официального ответа добиваться только через руководство, сказали, звонить позже", - пишет Кагермазов.

Корреспондент ЗАКС.Ру прислал фотокарточку из Мариинского дворца из зала для аккредитованных журналистов.

Как видно, зал почти пуст.

У журналиста давнее противостояние со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Кагермазов является автором нескольких резонансных расследований о деятельности спикера и парламенте Петербурга.

Например, о подаренных курсантам Можайки часах за счет бюджета, даче Шварца на Каменном острове, сведения о которой не вязались с заявлениями спикера о его "аскетизме".

По некоторым данным, в бешенство Макарова привело то, что Кагермазов обнародовал детали его диссертации – в том числе кусок о воспитании дисциплины в буржуазных армиях при помощи религиозного мракобесия. Сейчас Макаров проявляет себя как религиозный человек.

Публикации корреспондента "Эха" неоднократно вызывали живой отклик в речах главы ЗакСа: Макаров обещал устроить неугодному журналисту "достойные проводы" в армию. Вместе с тем, глава парламента, ответствуя на вопрос о том, какую опасность представляет собой Кагермазов, не смог дать четкого объяснения.

Добавим, в ноябре 2018 года ЗАКС.Ру оспорил в Горсуде Петербурга правила аккредитации журналистов в Заксобрании. По мнению заявителя, эти правила ограничивают СМИ в работе.

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