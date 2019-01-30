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10:25

Четырбок обратил внимание Беглова на процедуру межевания в Кировском районе

Депутат Заксобрания Денис Четырбок обратился к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой взять под контроль ситуацию с межеванием земли в Кировском районе. 

По словам депутата, там распространена схема, по которой чиновники оформляют участки в домовую собственность, вынуждая тем самым местных жителей за свой счет благоустраивать и содержать проезды и площадки.

Четырбок пояснил, что поводом для его обращения стали жалобы одного из домов по проспекту Ветеранов, которые недавно узнали, что районная администрация еще в 2008 году инициировала без их согласия процедуру межевания земли и включила в общедомовую собственность также внутриквартальный проезд. Таким образом, ремонт проезда теперь должны оплачивать сами жители.

Четырбок напомнил, что это не первый случай, когда жильцам без их ведома “дарят” придомовые территории.



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