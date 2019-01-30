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10:45

В Совфеде задержан сенатор от Карачаево-Черкесии

Совет федерации одобрил арест 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова, представляющего Карачаево-Черкесию. По сведениям федеральных информагентств, задержание связано с делом об убийстве, совершенном в 2010 году. Арашукова в наручниках вывели из зала заседаний.

Совфед решил провести сегодняшнее заседание в закрытом режиме с тем, чтобы обсудить ряд "организационных вопросов". Перед входом в зал выставили охранников ФСО.

Арашуков занимает кресло сенатора с 2016 года. До этих пор он был депутатом Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесии и затем - его председателем.

В 2018 году РБК, ссылаясь на собственные источники, извещал о том, что Арашукова считают заказчиком двух убийств - лидера гражданского движения Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба преступления произошли как раз в 2010 году.

Новость дополняется.

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11:08    
Странно, что только один. Там всю русофобскую кодлу задерживать надо.

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