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10:52

В ЗакСе не захотели делать бесплатный проезд для родившихся в годы ВОВ

Депутаты ЗакСа от КПРФ на заседании 30 января предложили дать возможность бесплатного проезда в общественном транспорте 22 июня и 8 сентября петербуржцам, родившимся в период с 1941 по 1945 год.

Лидер фракции коммунистов Ольга Ходунова отметила, что этих людей и так с каждым годом становится все меньше.

Председатель комиссии по социальной политике, единоросс Елена Киселева назвала предложение безответственным, так как коммунисты, по ее словам, не уточнили источник финансирования.

Большинство депутатов “Единой России” не стали голосовать по поправке. Предложение КПРФ поддержали только 11 депутатов. 

Ходунова также предложила голосовать в поименном режиме, но единороссы и его не поддержали.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:01    
Вот и верно, а то поразводили льготников, они иждивенцы, а не ветераны в конечном итоге

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