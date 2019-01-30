Правительство Петербурга будет вести резерв площадей для воинских захоронений

В Петербурге может появиться резерв площадей для новых воинских захоронений.

Соответствующую инициативу депутатов Алексея Ковалева (“Справедливая Россия”) и Дениса Четырбока (“Единая Россия”) 23 января принял в первом чтении петербургский парламент.

За принятие законопроекта проголосовали 45 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

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