ЗакС попросил министра Скворцову разработать стандарт медпомощи для диабетиков

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 30 января приняли за основу обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением разработать и внедрить стандарт тест-полосок больным сахарным диабетом.

По словам соавтора обращения, единоросса Дениса Четырбока, в настоящее время нет единого госстандарта, по которому рассчитывается необходимое количество тестовых материалов.

Расчетом тест-полосок занимается федеральное правительство, но их показатели не всегда соответствуют реальному числу нуждающихся в препаратах, отметил парламентарий.

В Петербурге проживает более 163 тысяч человек, больных сахарным диабетом.

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