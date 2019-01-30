Умнов отчитался о 12 “экстремистских” постах, сделанных петербуржцами в 2018 году

Руководитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступая 30 января перед депутатами ЗакСа, заявил, что в 2018 году полиция выявила “12 деяний экстремистской направленности”, связанных с распространением материалов в интернете.

Девять из них, по словам главы петербургского МВД, связано с возбуждением ненависти либо вражды, а три - с публикацией призывов к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе нарушению территориальной целостности Российской федерации.

По словам Умнова, число “экстремистских” преступлений значительно снизилось за год.

Он также отметил, что за год на 1,4% снизилось и общее количество уголовных преступлений: с 52 138 в 2017 году до 51 420 в 2018 году.

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