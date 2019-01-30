Альбац: Военный парад на Дворцовой - постыдное освоение бюджета

Публицист, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац неприятно впечатлилась тем, как на официальном уровне Петербург отметил 75-летие со дня освобождения города от фашистской блокады, назвав военный парад "плясками и переодеваниями". Чиновники, заявила женщина в эфире "Эха Москвы", показали свои худшие качества, решив организовать смотр вооружений и продемонстрировать военную мощь страны. Первое из - отсутствие какой-либо чуткости, в корне неверный выбор той эмоции, которая должна была объединить горожан в этот день.

Смотришь эти картинки в интернете — и вздрагиваешь. И думаешь, насколько же у людей, которые это придумали, совершенно атрофировано всякое нормальное человеческое сострадание, какая-то рефлексия, какая-то эмпатия по поводу того кошмара, который пережил Ленинград во время блокады. — Евгения Альбац

Другие отрицательные черты, проявленные представителями Смольного в день скорби 27 января, представляют собой, с точки зрения журналиста, элементарное невежество и непреодолимая тяга к стяжательству.

"Они явно ничего не читают. Они осваивают бюджеты. Вот то, что происходило сейчас в Ленинграде — это было постыдное освоение бюджетов на страшной человеческой трагедии, на страшном человеческом горе", - рассудила Альбац.

Напомним, парад, длившийся около 45 минут, состоялся утром 27 января на Дворцовой площади. В нем приняли участие порядка 2,5 тысяч военнослужащих, 400 из которых были задействованы в оркестре.