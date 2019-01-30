Общественники просят Медведева установить во всех аэропортах алкорамки

Представители движения "За безопасность" обратились к российскому премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность установки в аэропортах специализированных алкорамок, которые бы превентивно выявляли нетрезвых пассажиров, представляющих потенциальную угрозу для других граждан.

Согласно официальной статистике Росавиации, несмотря на достаточно жесткие законодательные меры, применяемые по отношению к авиадебоширам, ежегодно фиксируется свыше 80 случаев неадекватного поведения граждан на борту. Последнее резонансное событие подобного рода произошло во время рейса "Петербург - Анталия", во время которого сильно нетрезвый гражданин напал на стюардессу.

"Пьяный человек меньше всего думает о законе, когда совершает преступление, поэтому важно, чтобы нетрезвые пассажиры не попадали на борт самолета – предотвратить преступление намного важнее, чем расхлебывать его последствия", - считает глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

На сегодняшний день алкорамки активно внедряются на производственные объекты, где количество пьяных травм либо дебошей становится заметно меньше.

"Алкорамки – лазерные приборы для проверки пассажиров на состояние алкогольного опьянения. Для проверки пассажиру потребуется выдохнуть в сторону рамки на расстоянии 20-30 см от нее. Наличие алкоголя прибор определит за несколько секунд", - пояснил Курдесов.