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12:01

Анохин предложил МВД приравнять спа-салоны к публичным домам

Депутат петербургского ЗакСа от “Единой России” Андрей Анохин считает, что петербургская полиция обязана проверить работающие в центре Петербурга спа-салоны, в которых предоставляются услуги эротического массажа.

- Вроде, всё по закону, а в этих спа-салонах тоже голые мужчины и женщины находятся. Может быть, поработаем вместе с вашими юристами над тем, чтобы спа-салоны тоже приравнять к проституции? - поинтересовался депутат у руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова после его ввступления в ЗакСе 30 января.

Умнов предложил действовать сообща и заявил, что необходимо расторгать договоры аренды с арендаторами-нарушителями.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:45    
Анохин хорошо знает тему, изнутри, а Умнов предложил поработать вместе. Будет результат!

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