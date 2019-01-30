Установился дневной рекорд по количеству вывезенного в 2019-м году снега

За минувшие сутки, 29 января, коммунальные службы вывезли и утилизировали 73 тысячи кубометров снега, что стало дневным рекордом зимы 2019-го года, передает официальный сайт Смольного.

В числе улиц, которым было уделено особенное внимание в этот день, называются магистрали, относящиеся к Центральному, Василеостровскому, Адмиралтейскому и Петроградскому районам. В целом же уборку вели абсолютно во всех районах.

Ожидается, что резкое потепление, которое произошло в ночь на 30 января, добавит коммунальщикам работы - особенно в том, что касается очистки тротуаров.

Январь в Петербурге проходит под знаком постоянных снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного. С начала месяца утилизировано свыше 1,7 млн кубометров снега.