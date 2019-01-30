Умнов: Никаких тревожных сведений о моем переводе в Москву нет

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов признался депутатам ЗакСа, что был бы рад и дальше работать в Северной столице. Однако слухи о своем грядущем переводе в Москву полностью опровергать не стал.

- Это не от меня зависит. Я - человек в погонах, - заявил Умнов депутатам. - Но пока никаких тревожных сведений нет.

Напомним, 30 января Умнов выступил в ЗакСе с отчетным докладом о работе петербургской полиции в 2018 году.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Умнов может занять более высокопоставленный пост в Москве.

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