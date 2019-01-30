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12:21

"Стратегия-31" отмечает свое десятилетие

Традиционная уличная акция "Стратегия-31", в первые годы своего существования носившая исключительно протестный характер, 31 января отмечает свое десятилетие. Об этом напомнил в своем "Живом журнале" ее идеолог и автор самой идеи - писатель и политик Эдуард Лимонов.

Первые пять лет манифестанты всякий раз испытывали трудности с проведением этих митингов, проводившихся 31-го числа каждого месяца, поскольку в обеих столицах власти их упорно не санкционировали. До 2014-го года почти каждую "Стратегию", посвященную 31-й статье Конституции (свобода собраний), жестоко разгоняли полиция и ОМОН.

"Был страшный мороз (во всяком случае, так казалось), и набежавшие эфэсбэшники, эшники, просто полицейские создали такую борьбу с моей службой безопасности за моё тело, что я кричал придавленный к мёрзлому асфальту всеми этими телами "Не раздавите меня!", - вспоминает Лимонов первую акцию, прошедшую 31-го января 2009-го года.

Вскоре после присоединения Крымского полуострова к России весной 2014-го года московская мэрия, не объясняя мотивов, неожиданно стала на регулярной основе "Стратегию" согласовывать. Смольный же не стал брать пример со столицы, и, со временем потеряв в численности и популярности, постоянные организаторы решили больше у Гостиного двора не собираться.

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