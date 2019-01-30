Умнов принял от Макарова золотую медаль и перекрестился

Спикер парламента Вячеслав Макаров вручил золотую медаль Заксобрания и букет цветов руководителю ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову, после выступления начальника петербургского главка в ЗакСе 30 января.

Макаров выразил надежду, что Умнов будет еще долго руководить петербургской полицией, отметив огромный авторитет руководителя главка среди подчиненных и высокую степень доверия петербуржцев городским правоохранителям.

Умнов, получив награду, перекрестился.

Не все пожелавшие задать вопросы Умнову депутаты смогли это сделать публично. Некоторые парламентарии не успели получить слово до перерыва в пленарном заседании и им Макаров предложил обратиться к руководителю петербургской полиции в личном порядке.

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