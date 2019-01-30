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12:34

В "Мемориале" скептически восприняли новость о возможности остаться в занимаемом офисе

В "Мемориале" с долей скепсиса отнеслись к новости о том, что правозащитная организация может и дальше располагаться в занимаемых ей помещениях на Разъезжей улице, 9, поделился с "МБХ Медиа" сопредседатель правления петербургского отделения Александр Даниэль.

О том, что правозащитники имеют полное право находиться на прежнем месте, накануне рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский, которому, в свою очередь, сообщил об этом вице-губернатор Евгений Елин.

"Я бы сказал менее оптимистично: кажется, проблема решается. Заявления официальных лиц - это не более чем заявления официальных лиц. Давайте посмотрим, насколько эти заявления будут выполняться. Вот когда будет продлен договор аренды, тогда можно будет с уверенностью сказать, что проблема решилась", - полагает Даниэль.

Правозащитник выразил уверенность, что ситуация сдвинулась с "мертвой точки" только благодаря поднятой в СМИ шумихе, а также внимания к проблеме со стороны видных общественных деятелей и политиков.

"Это член Совета по правам человека Наталья Евдокимова, это уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, это председатель Совета по правам человека Михаил Федотов. Они активно выясняли ситуацию и объясняли чиновникам абсурдность их намерений", - заключил Даниэль.

"Мемориалу" отказали в продлении аренды помещения на Разъезжей в июле 2018 года. Офис организации располагался там с 1997 года. Вишневский пытался выяснить причины столь неожиданного расторжения договора у врио губернатора Александра Беглова, однако он не счел нужным оказывать аудиенцию депутату, поэтому обсудить вопрос не удалось. В ноябре уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов также попросил главу города вмешаться в ситуацию. Повестка даже дошла до внимания Владимира Путина.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:28    
2 сверху: " в занимаемых ей помещениях"
Автор и редактор из какого вы местечка, какой язык для вас родной? За непрофессионализм выражаю вам своё пренебрежение.

13:43    
"Мемориал" будет вечно хранить память о погибших от рук сталинских палачей, независимо от предоставления или не предоставления помещений в аренду.

13:15    
Гнать антироссийскую русофобную шваль  из города и из России - самое правильное решение.

13:01    
Вишневский опять выдает желаемое за действительное!!! Опять выше всего - собственный PR!!!

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