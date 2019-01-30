Устроителей парада на Дворцовой Резник назвал результатом отрицательной селекции

Депутат петербургского парламента Максим Резник, подводя итог мероприятиям, которые проводились в 75-ю годовщину освобождения города от фашистской блокады, резко раскритиковал инициаторов проведения военного парада на Дворцовой площади. Безуспешную борьбу против смотра техники в день скорби, которой в том числе занимался сам депутат, в эфире радиостанции "Свобода" он уподобил сражению света с тьмой и "просвещения с дремучестью". Многие беды проистекают от того, подчеркнул Резник, что городом управляют карьеристы, образующие "феодальную систему".

"Люди, которые принимают сегодня решения, они дремучие. Они не плохие, они просто не понимают, что они делают, что предлагают. Это результат отрицательной селекции, когда интеллект вообще не был востребован при продвижении по карьерной лестнице все последние годы", - считает депутат.

Прокомментировал демократ и свой конфликт с врио губернатора Александром Бегловым, с которым он намерен судиться из-за имевшей, по его убеждению, место клевете в свой адрес.

"В этой истории мерзко все. Человек не слушает критику, сбегает из парламента, а потом за спиной оскорбляет. Потом они пытаются все это спрятать, как нагадили в углу и накрыли бумажкой в надежде, что никто не узнает. Все это отвратительно, конечно", - отметил Резник.

Напомним, что Беглов заочно обвинил оппонента в якобы имевшем место заявлении о необходимости сдать Ленинград гитлеровским войскам.

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