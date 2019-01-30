18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:59

Устроителей парада на Дворцовой Резник назвал результатом отрицательной селекции

Депутат петербургского парламента Максим Резник, подводя итог мероприятиям, которые проводились в 75-ю годовщину освобождения города от фашистской блокады, резко раскритиковал инициаторов проведения военного парада на Дворцовой площади. Безуспешную борьбу против смотра техники в день скорби, которой в том числе занимался сам депутат, в эфире радиостанции "Свобода" он уподобил сражению света с тьмой и "просвещения с дремучестью". Многие беды проистекают от того, подчеркнул Резник, что городом управляют карьеристы, образующие "феодальную систему".

"Люди, которые принимают сегодня решения, они дремучие. Они не плохие, они просто не понимают, что они делают, что предлагают. Это результат отрицательной селекции, когда интеллект вообще не был востребован при продвижении по карьерной лестнице все последние годы", - считает депутат.

Прокомментировал демократ и свой конфликт с врио губернатора Александром Бегловым, с которым он намерен судиться из-за имевшей, по его убеждению, место клевете в свой адрес.

"В этой истории мерзко все. Человек не слушает критику, сбегает из парламента, а потом за спиной оскорбляет. Потом они пытаются все это спрятать, как нагадили в углу и накрыли бумажкой в надежде, что никто не узнает. Все это отвратительно, конечно", - отметил Резник.

Напомним, что Беглов заочно обвинил оппонента в якобы имевшем место заявлении о необходимости сдать Ленинград гитлеровским войскам.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:17    
Господа ! Может, хватит мусолить жидовскую сволочь ? Он явный провокатор и подлец. К сожалению, не имею возможности плюнуть в его наглую жидовскую харю, но инстинктивно моё личное отношение к этой поганой нации не улучшилось. Уверен, что я не один.

15:29    
15:12 «Я буду требовать опровергнуть эти слова, поскольку они лживые. Это очевидно любому», — сказал Резник корреспонденту MR7.ru о публичном заявлении Беглова: "Сегодня опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам...".

15:12    
Памятная дата - день полного снятия блокады Ленинграда в результате боевых действий Советской армии. Отмечать памятную дату, которая стала возможной в результате силы оружия, проведением военного парада - уместно.
"Киевская бузина" лишь показ рождения легенды, которая не далека от истины. И есть блокадники, которые действительно искренне считают, что Резник такое говорил.
К тому же, даже в своих "опровержениях", даже сейчас, Резник ни разу не сказал прямо - "я такого не говорил".
Спасибо, что удостоили вниманием.
Дальнейшая переписка свалится сами знаете куда. Всего доброго.

14:47    
14:33 Первое. День снятия блокады Ленинграда никогда в советское время не отмечался парадами. При Сталине вообще было не принято как-то официально отмечать даты связанные с блокадой Ленинграда. Зато теперь, вдруг, решили устроить из памятной даты праздник демонстрации современной военной техники.
Второе. Какое отношение имеет Резник к действиям телеканала "Дождь"? В огороде бузина, а в Киеве дядька. Фантазии и "легенды" - не основание для клеветы ВРИО губернатора на депутата Законодательного собрания города.

14:33    
Первое.
27 января - день полного снятия блокады.
Блокада Ленинграда, унесшая неимоверное множество жизней, была прорвана и полностью снята силой оружия, а не силой слова, молчания или покаяния.
Нужно уметь разделять скорбь по погибшим и День Победы Ленинграда.
В День Победы Ленинграда военный парад более чем уместен.

Второе.
Легенда о "сдаче Ленинграда" депутатом Резником идет с 2014 года.
Т.н. телеканал "Дождь" опубликовал опрос в котором предлагалось проголосовать, «не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней».
Это "событие" произошло именно в день 70-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Опрос быстро удалили, редакция извинилась. Но были последствия.
Двое блокадников отсудили у "дождя" компенсацию за моральные страдания.
С "дождем" разорвали договора практически все операторы кабельного телевидения.
Депутаты питерского ЗАКСа выступили с обращением в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту размещения в СМИ "провокационного материала".
Вот отсюда и идет эта легенда.
При обсуждении в ЗАКСе депутат Резник воздержался от оценки действий "дождя" в связи с размещением данного опроса, но долго говорил о том, что канал преследуют из-за его оппозиционной позиции.
Так родилась легенда, что депутат Резник поддерживал мнение, что Ленинград надо было сдать нацистам во избежании больших жертв.
Что, собственно, не так уж далеко от истины.
Даже Борис Вишневский во время того обсуждения в ЗАКСе сказал, что такой опрос "ему не по душе".
Резник просто уклонился от оценки действий "дождя".

Все остальное - давние ритуальные пляски либералов: "Россия должна покаяться".
Хрен вам

14:01    
Брызги на клавиатуру доморощенных нацистов (13:34; 13:51),  в пользу милитаристских акций в день скорби по погибшим в блокаду ленинградцам, только подтверждают правоту депутата Резника.

14:01    
13-21
Парад, бесспорно, нужен. И салют! Что тут обсасывать? Холокост? Освенцим? Ну у кого  только это в уме и сердце пусть плачут в уголке. Мы к ним с советами не лезем. А у нас Великий день. Печальный, но и радостный. Пусть-ка нас ещё кто-нибудь поучит, как День победы отмечать.
   При этом Резник абсолютно прав, что в управлении полно карьеристов, образующих недееспособную систему, эти "люди ...дремучие, они просто не понимают, что делают. Это результат отрицательной селекци...интеллект не востребован".    Но парад ему лучше не трогать, раз у него своя скорбь.
   13-19 тоже по своему прав. Достаточно вспомнить кто стоял у истоков этого противоестественного отбора и отрицательной селекции - от Маркса и Парвуса до Троцкого, Землячки и миллионов наглых и самоуверенных Швондеров.

13:34    
Резник-конченая мразь! Он как будто только что с синайской пустыни вернулся и ничего не знает о блокаде Ленинграда, русском менталитете и тд.! Гнать его назад в пустыню! Беглов всё правильно сказал в его адрес!

13:21    
Правильно всё Резник сказал. Вообще, проводить парады в день скорби и памяти, всё равно, что запускать петарды на кладбище.

13:19    
Вот из-за таких гадёнышей в истории мира были погромы и холокост.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

17:24 Троицкий предложил измерять аморальность в "клишасах"

17:13 В "Метрострое" приступили к сокращению штата сотрудников

16:49 Антимонопольщики приостановили закупку банка ВТБ

16:45 Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трём статьям УК РФ   3

16:25 Веллер вступился за Быкова, собравшегося писать биографию генерала Власова   2

16:23 Союз журналистов Петербурга возмущен недопуском журналиста Кагермазова в ЗакС

15:57 Патриарх Кирилл категорично выступил против возвращения рекламы алкоголя   1

15:30 Шульман объяснила разницу между Россией и Венесуэлой   3

14:55 Беглов проследил за ходом реставрационных работ в Музее блокады Ленинграда

14:32 Компьютерный священник сразится с сектами и "салом в шоколаде" в новой игре

13:56 Смольный будет регулировать перепланировку помещений в нежилых зданиях

13:55 Беглов уверяет, что не приписывал Резнику слов о необходимости сдать Ленинград   4

13:51 В Петербурге задержан отец сенатора Рауфа Арашукова   7

13:26 "Коммунисты России" напомнили Умнову о нераскрытом подрыве памятника Ленину   5

13:21 Депутаты предлагают наделить силовиков возможностью сбивать беспилотники на митингах   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.