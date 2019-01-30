"Коммунисты России" напомнили Умнову о нераскрытом подрыве памятника Ленину

К начальнику петербургской полиции Сергею Умнову, который 30 января выступил перед депутатами Законодательного собрания и слухи о переводе которого в Москву распространились нынешней зимой, обратилась местная ячейка партии "Коммунисты России". Лидер петербургского отделения Сергей Малинкович не может забыть и простить Умнову и его подчиненным то, что преступление в виде взорванного десять лет назад памятника Владимиру Ленину на одноименной площади они уже десять лет не могут раскрыть.

"Прошли годы, но преступники так и не найдены, а это значит, что они чувствуют свою безнаказанность. Бездействие или столь низкий результат действий Умнов и его коллеги ничем не объясняют", - заявил он ЗАКС.Ру.

"Коммунисты" вспомнили аналогичный случай с памятником Ленину в Пушкине, имевший место в 2010-м году и точно так же остающийся нераскрытым, и, кроме того, обращают внимание полиции на активизацию в последнее время подростковых банд, что не может говорить об идеальной работе силовиков.

По словам Малинковича, он и его однопартийцы будут упрекать всякого полицейского в неэффективности до тех пор, пока взрывы памятников кумиру не будут до конца расследованы, а виновные - наказаны.

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