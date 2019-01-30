Макаров вспомнил про “воинский долг” журналиста Кагермазова

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе в аккредитации в Заксобрание корреспонденту “Эха Москвы в Петербурге” Сергею Кагермазову, а напомнил вместо этого, как журналист якобы “отказался служить в армии”.

- Это тот Кагермазов, который отказался служить в армии? Тот, который отказался выполнять свой мужской и воинский долг и бегал по загранице, как заяц? Коллеги, тут слов просто не находится, - заявил спикер на брифинге 30 января в ответ на вопрос о недопуске Кагермазова в здание парламента.

Пресс-секретарь Макарова Елена Тимошенко добавила, что про журналиста “Эха” “забыли, и он решил о себе напомнить”.

- Аккредитация журналистов в Законодательное собрание проводится в строгом соответствии с положением о порядке аккредитации журналиста в Заксобрание и законом о СМИ, - прокомментировала Тимошенко.

Кагермазов сообщил утром 30 января, что управление информацией ЗакСа отказало ему в разовой аккредитации, сославшись на большое количество заявок от журналистов и ограниченном количестве мест в синем зале Заксобрания. Однако во время пленарного заседания 30 января синий зал был заполнен работниками прессы не более чем на треть.

Протест против деятельности сотрудников Заксобрания выразил главный редактор “Эха Москвы в Петербурге" Виталий Дымарский.

“Избирательность в допуске журналистов в Законодательное собрание, попытки закрыться от средств массовой информации не только не делают чести органу народного представительства и противоречит самой природе этой ветви власти, но и являются прямым нарушением конституционных норм свободы слова, права на информацию и равенства перед законом”, - написал Дымарский в своем блоге на сайте “Эха”.

Напомним, конфликт между Кагермазовым и Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о спикере, Макаров посоветовал Кагермазову сходить в армию. Через два месяца у здания парламента Кагермазову вручили повестку.

В декабре 2018 года на внимание военкомата после протестной акции у стен Законодательного собрания так же жаловался активист Илья Мохов. Он связал это с «публичными акциями против муниципалов» МО Черная речка.

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