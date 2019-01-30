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13:51

В Петербурге задержан отец сенатора Рауфа Арашукова

Силовики задержали отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, известил "Интерфакс".

Также в нескольких Telegram-каналах появилось сообщение о том, что Арашукова-старшего "сняли" с заседания "Газпрома". Обоих мужчин подозревают в организации преступной группы, похитившей свыше 10 млрд рублей. В домах сына и отца идут обыски.

Рауль Арашуков ранее занимал должность главы регионального отделения "Межрегионгаза", до этого был генеральным директором ООО "Ставропольрегионгаз" и ООО "Ставрополькрайгаз". Он является родственником экс-помощника руководителя администрации главы государства Назира Хапсирокова, который с 1994 по 2001 год был на посту в управделами Генпрокуратуры.

По информации СМИ, Арашуков-старший был ранее судим.

Telegram-канал Mash добавляет, что и отец, и сын якобы имели также совместный бизнес с нынешним главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Напомним, сегодня, 30 января, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда. По версии Следственного комитета, он подозревается в заказе двух убийств - зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также других преступлениях, чей состав пока не раскрывается.

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16:44    
а ЧО ПАПА подельник макарки???

15:00    
14:28 Бардак давно консервативный (сползание в фашизм-лайт). Как во многих диктатурах стран третьего мира, идейный консерватизм успешно сочетается с разгулом всевозможной военщины, репрессиями недовольных и масштабным разрастанием коррупции.

14:39    
14-35
Сомневаюсь.

14:35    
Когда же начнут расследовать преступления питерских коррупционеров - сенаторов, депутатов ГД, ЗакСа, начиная со спикера и его ОПГ и муниципалов, особенно петроградских округов.?  Неужели доживем до такого светлого часа?

14:32    
14-28
Ввести необходимо. Только опасаюсь, что суды будут по-прежнему давать дом.арест, штраф и расстрел условно, или с отсрочкой на сто лет.  Рыба - с головы.

14:28    
Путин развёл в России либеральный бардак, потому кругом ворьё, тотальная коррупция и тд. Нужно срочно вводить в России смертную казнь, иначе с криминалом не справиться, что может привести к развалу страны!

14:06    
Вот такую внутреннюю политику и волю одобряю и поддерживаю!

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