В Петербурге задержан отец сенатора Рауфа Арашукова

Силовики задержали отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, известил "Интерфакс".

Также в нескольких Telegram-каналах появилось сообщение о том, что Арашукова-старшего "сняли" с заседания "Газпрома". Обоих мужчин подозревают в организации преступной группы, похитившей свыше 10 млрд рублей. В домах сына и отца идут обыски.

Рауль Арашуков ранее занимал должность главы регионального отделения "Межрегионгаза", до этого был генеральным директором ООО "Ставропольрегионгаз" и ООО "Ставрополькрайгаз". Он является родственником экс-помощника руководителя администрации главы государства Назира Хапсирокова, который с 1994 по 2001 год был на посту в управделами Генпрокуратуры.

По информации СМИ, Арашуков-старший был ранее судим.

Telegram-канал Mash добавляет, что и отец, и сын якобы имели также совместный бизнес с нынешним главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Напомним, сегодня, 30 января, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда. По версии Следственного комитета, он подозревается в заказе двух убийств - зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также других преступлениях, чей состав пока не раскрывается.