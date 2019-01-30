Беглов уверяет, что не приписывал Резнику слов о необходимости сдать Ленинград

Врио губернатора Александр Беглов представил свое видение получившей развитие скандальной ситуации с его недавним выпадом в адрес депутата Максима Резника, которого он упрекнул в якобы имевшем место высказывании о необходимости сдать Ленинград гитлеровским войскам. Новейшую трактовку Бегловым сложившегося конфликта приводит "Фонтанка".

Я не присваивал эти слова. Об этом говорили ветераны. Может, я повторил эти слова. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам. Слова вырваны из текста моего выступления. Я не говорил именно о Резнике, неважно - Резник или кто-то другой. — Александр Беглов

Беглов добавил, что в его планы не входило наносить обиду оппоненту, который уже заявил о своем намерении судиться с главным петербургским госслужащим.

Накануне сам Резник в интервью радиостанции "Свобода" выразил брезгливое отношение к чиновникам, которые позволяют себе заочные оскорбления, а затем "пытаются все это спрятать, как нагадили в углу и накрыли бумажкой в надежде, что никто не узнает".

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