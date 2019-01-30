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13:55

Беглов уверяет, что не приписывал Резнику слов о необходимости сдать Ленинград

Врио губернатора Александр Беглов представил свое видение получившей развитие скандальной ситуации с его недавним выпадом в адрес депутата Максима Резника, которого он упрекнул в якобы имевшем место высказывании о необходимости сдать Ленинград гитлеровским войскам. Новейшую трактовку Бегловым сложившегося конфликта приводит "Фонтанка".

Я не присваивал эти слова. Об этом говорили ветераны. Может, я повторил эти слова. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам. Слова вырваны из текста моего выступления. Я не говорил именно о Резнике, неважно - Резник или кто-то другой. 

Александр Беглов

Беглов добавил, что в его планы не входило наносить обиду оппоненту, который уже заявил о своем намерении судиться с главным петербургским госслужащим.

Накануне сам Резник в интервью радиостанции "Свобода" выразил брезгливое отношение к чиновникам, которые позволяют себе заочные оскорбления, а затем "пытаются все это спрятать, как нагадили в углу и накрыли бумажкой в надежде, что никто не узнает".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:44    
Фу как не красиво прятаться за спины ветеранов.Очень недостойное поведение. Подобным оправданием ещё больше ухудшил ситуацию для себя.

14:37    
14:13 Текст и запись того, что сказал Беглов на фонтанке.ру. Видеозапись того, что сказал Резник на заседании Законодательного Собрания на http://maximreznik.ru/

14:13    
Да, как-то неустойчиво это выглядит. Где текст первоисточника, кто что сказал? Пойти к Резнику и поговорить по-мужски, прояснить ситуёвину. Даже, если нужно, извиниться наедине. Не получится - готовиться к суду. А отговорка "у меня нет основания не верить ветеранам" - не аргумент, а очень жидкое мяу-мяу.
Если Резник подаст в суд, он его выиграет. А оппонент будет политически похоронен.

14:04    
Юлит Сбеглов.

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