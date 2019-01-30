Смольный будет регулировать перепланировку помещений в нежилых зданиях

Администрация Петербурга сможет согласовывать переустройство и перепланировку в любых многоквартирных домах. Соответствующую поправку в закон “О жилищной политике Санкт-Петербурга” приняли в первом чтении 30 января депутаты Заксобрания.

Автором законопроекта выступил единоросс Александр Тетердинко.

Ранее законом предусматривалось, что Смольный может регулировать перепланировку только в жилых помещениях.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 47 депутатов.

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