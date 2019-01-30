Компьютерный священник сразится с сектами и "салом в шоколаде" в новой игре

Российские православные получат возможность в рамках компьютерного квеста примерить на себя сан священнослужителя-борца с грехами и неканоническими религиозными течениям: проект данной игры получил наибольшую поддержку слушателей в рамках Рождественских чтений в Москве.

Согласно сюжету геймплея, главным героем игры станет священнослужитель Николай, получивший патриарший указ отправиться в Стамбул и основать там Второримскую и Антальскую митрополию. На пути его ждут различные препятствия, носящие библейский характер.

"Николаю придется проявить незаурядные дипломатические таланты в переговорах с чиновниками, избежать смерти от рук зловещих сект Гюлена и Бозкурта, не соблазниться салом в шоколаде и в финале победить главного злодея по имени Бармалей. Но не ликвидировать, а по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского", - поделился с "Интерфаксом" модератор секции, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Видеоигра косвенным образом напоминает о конфликте между Московским патриархатом и Константинопольским.

Напомним, в конце 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, положивший начало новой, автономной, православной церкви Украины. Через месяц патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос о её автокефалии. Фактически, религиозное ведомство получило полную независимость от Московского патриархата, который признавать его суверенность отказался.