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15:30

Шульман объяснила разницу между Россией и Венесуэлой

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, заинтересовавшаяся политическим кризисом в Венесуэле в связи с тем, что, по ее оценке, латиноамериканские страны в целом очень похожи по своему устройству на Россию, обозначила также и одно существенное отличие. В авторской радиопрограмме она прибегла к аргументам экономического свойства, подчеркнув, что политически Россия и Венесуэла фактически копируют друг друга.

В Венесуэле гораздо более настоящий социализм. У нас власти в сфере банковской, в сфере финансовой, в сфере макроэкономической являются устойчиво — не хочется говорить устойчиво правыми, — но, сейчас не углубляясь в экономические материи, скажем, что наша политика в этих областях является базово разумной.

Екатерина Шульман

Между тем, то, как российскому правительству удается при слабо контролируемом росте цен более-менее удачно управлять уровнем инфляции, для специалиста остается своего рода загадкой.

"Росстат старается, как может", - иронизирует политолог.

Интерес к Венесуэле обусловлен возникшим двоевластием: спикер Национальной ассамблеи (государственного парламента) Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом на основании того, что президент действующий, Николас Мадуро, по его мнению, узурпировал власть. Мировая общественность реагирует на остросюжетные события полярно: Россия поддерживает Мадуро, в то время как целый ряд западных стран заявило о своем признании Гуайдо законным президентом.

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17:23    
главное отличие в том, что в венесуэле все-таки есть различие мнений, которое можно свободно выражать - есть те, кто за мадуро, но есть и реально действующая оппозиция, есть такое понятие, как - "нация", "народ", "гражданское общество", которое может открыто выражать свое мнение и свергать диктаторов... в россии - неофеодализм и нет гражданского общества, есть крепостная масса, с промытыми мозгами, не способная к инакомыслию и здравой реакции на существующее положение...
и очень хорошо, что есть страны готовые помочь оппозиции свергать диктаторов - "вечных президентов", современным "кащеям бессмертным"  не место в цивилизации.
эра "вечных" президентов прошла - они просто не вписываются в цивилизацию... они создают коррумпированную власть, окружают себя дружками-царедворцами, которые выкачивают богатства страны и правят используя репрессивный аппарат для удержания трона. подобные "кащеи-бессметные" лишь в россии и северной корее... венесуэла уже не в счет. причем, путинские царедворцы и новая буржуазия обогатившаяся при нем - лишь "работают" в россии", но имеют западные паспорта, гражданство и собственность в западных странах, там же их семьи и деньги... кедми открыто назвал российскую "элиту" - предателями... уж на что в ливии народ жил в шоколаде и то свергли своего диктатора..

16:23    
Самое главное, что общее между Венесуэлой и Россией, это дикая коррупция высших эшелонов власти и нефть, как центр и вершина экономики.

15:47    
В капиталистической Венесуэле, ориентированной в основном на США, всё было плохо с экономикой и до популиста Чавеса, потому он и пришёл к власти, при нём чуть лучше из-за высоких цен на нефть, после него при ещё большем популисте Мадуре и падении цен на нефть опять всё стало плохо...Это главное!

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