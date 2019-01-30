Патриарх Кирилл категорично выступил против возвращения рекламы алкоголя

Выступая перед депутатами Государственной думы 30 января, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл привлек их внимание к проблеме алкоголизации населения и последствий принятия законопроекта о легализации телерекламы пива, который они в настоящее время рассматривают. Слова патриарха цитирует РИА "Новости".

Уж где-где, но не в России этим делом заниматься! И так пьют! Но что же мы ещё подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством массового распространения рекламы алкогольных продуктов. — Патриарх Кирилл

Еще одно замечание церковного деятеля состояло в том, что больше нет ни одной причины, кроме обогащения производителей и деградации населения, по которым следовало бы широко рекламировать спиртосодержащую продукцию.

Кирилл, обращаясь к депутатам, заявил о необходимости "остановить продвижение безнравственной инициативы".