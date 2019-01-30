Союз журналистов Петербурга возмущен недопуском журналиста Кагермазова в ЗакС

Секретариат Союза журналистов Петербурга выступил с заявлением в поддержку корреспондента "Эха Москвы" Сергея Кагермазова, которому сегодня, 30 января, вновь было отказано в посещении заседания Заксобрания.

Официальным поводом для недопуска журналиста стало полученное им извещение от управления информацией ЗакСа, в котором сообщалось, что ему отказано в аккредитации в связи с отсутствием свободных мест в синем зале Мариинского дворца.

В СЖП напомнили, что "ограничения в доступе и распространении информации могут быть установлены только федеральным законодательством и должны соответствовать исчерпывающему перечню допустимых ограничений, перечисленных в ч. 2 ст. 10 Европейской Конвенции о правах человека". Журналист, согласно закону о СМИ, может быть лишен аккредитации только в том случае, если им или редакцией, в которой он трудоустроен, были нарушены либо условия аккредитации, либо опубликованы порочащие честь организации (в данном случае - ЗакСа) сведения, доказанные, в свою очередь, в судебном порядке.

"Секретариат Союза журналистов требует прекратить практику отказа в аккредитации журналистам петербургских СМИ и настаивает на восстановлении права освещать деятельность городского парламента корреспонденту «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» Сергею Кагермазову", - манифестируют в организации.

Напомним, конфликт между Кагермазовым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о главе петербургского парламента, Макаров посоветовал журналисту сходить в армию. Через два месяца у стен Мариинского дворца Кагермазову вручили повестку.

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