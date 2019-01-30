18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:13

В "Метрострое" приступили к сокращению штата сотрудников

В подведомственных компании "Метрострой" СМУ (в частности - СМУ-11) начались увольнения сотрудников, поделился с MR7 один из оставшихся без работы строителей. С ним был расторгнут договор с формулировкой "в связи с сокращением численности штата работников организации". Компания не выплатила экс-метростроителю заработную плату за декабрь 2018-го и январь 2019 года.

"Часть людей сократили, другая часть людей была "уволена" и принята в БСК (прежнее наименование СМУ-11 - прим. ЗАКС.Ру)", - сообщил уволенный работник изданию.

СМУ-11 строило станцию метро "Театральная". Прошлой зимой там ввиду значительных долго по зарплатам бастовали прокладчики путей.

Не так давно Смольный разорвал договор подряда на строительство новых станций петербургской подземки с "Метростроем".

Конфликт компании и правительства Петербурга длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

Позднее правительство города пошло на уступки, сообщив, что даст "Метрострою" шанс частично достроить Калининско-красносельскую линию.

Накануне, 29 января, руководитель КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что, вероятнее всего, к 1 сентября  2019 года откроют и новые станции Фрунзенского радиуса.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

17:24 Троицкий предложил измерять аморальность в "клишасах"

17:13 В "Метрострое" приступили к сокращению штата сотрудников

16:49 Антимонопольщики приостановили закупку банка ВТБ

16:45 Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трём статьям УК РФ   3

16:25 Веллер вступился за Быкова, собравшегося писать биографию генерала Власова   2

16:23 Союз журналистов Петербурга возмущен недопуском журналиста Кагермазова в ЗакС

15:57 Патриарх Кирилл категорично выступил против возвращения рекламы алкоголя   1

15:30 Шульман объяснила разницу между Россией и Венесуэлой   3

14:55 Беглов проследил за ходом реставрационных работ в Музее блокады Ленинграда

14:32 Компьютерный священник сразится с сектами и "салом в шоколаде" в новой игре

13:56 Смольный будет регулировать перепланировку помещений в нежилых зданиях

13:55 Беглов уверяет, что не приписывал Резнику слов о необходимости сдать Ленинград   4

13:51 В Петербурге задержан отец сенатора Рауфа Арашукова   7

13:26 "Коммунисты России" напомнили Умнову о нераскрытом подрыве памятника Ленину   5

13:21 Депутаты предлагают наделить силовиков возможностью сбивать беспилотники на митингах   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.