Троицкий предложил измерять аморальность в "клишасах"

Публицист Артемий Троицкий задался целью найти на отечественной политической "сцене" человека, который бы лучше и полнее всего олицетворял Россию последних безрадостных для него двадцати лет. "Путинщину" мог бы воплощать в себе сам президент Владимир Путин, но, по словам Троицкого, это слишком банально и прямолинейно, а сам Путин - не более, чем символ и "этикетка". Кроме того, гарант Конституции имеет обыкновение дистанцироваться от неприятных явлений, а Троицкий решил определить именно антигероя, ассоциирующегося с наихудшими человеческими чертами и поступками. В эфире ARU.tv он выбирал между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и официальным представителем МИД Марией Захаровой, но в результате нашел первого чересчур экзотической фигурой, а вторую - подневольным исполнителем. Отказавшись от этих кандидатур, критик остановился на персоне сенатора Андрея Клишаса, прославившегося своими запретительными инициативами и уровнем жизни, до которого подавляющему большинству россиян чрезвычайно далеко.

Фантомных остатков совести, которые имеются у большинства наших чиновников, у Клишаса нет и в помине. Это идеальный, законченный продукт путинской деградации. Если вводить единицу аморальности, то я бы предложил ее измерять в клишасах. — Артемий Троицкий

Сенатор Андрей Клишас - автор законопроектов о "суверенном интернете" и наказаниях за критику власти. Кроме того, известность он получил благодаря расследованию ФБК, который обнаружил у чиновника коллекцию дорогих часов и элитную недвижимость. С расследованием сенатор поспорил неожиданным образом - заявив, что материальных благ у него еще больше, чем удалось найти организации Алексея Навального.