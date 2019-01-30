18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:46

Арестованной активистке "Открытой России" предъявили официальное обвинение

Пребывающей под домашним арестом сотруднице "Открытой России" Анастасии Шевченко сегодня, 30 января, было предъявлено официальное обвинение по статье об осуществлении деятельности организации, признанной в России "нежелательной" (ч. 1 ст. 284 УК РФ), сообщается в Telegram-канале "Правозащита Открытки".

"Обвинение предъявили. Анастасия не признала свою вину. Сказала, что ей не понятно, в чем ее обвиняют, потребовала разъяснений", - координатор канала Алексей Прянишников.

В частности, Шевченко просит правоохранителей, что, согласно действующему законодательству, следует понимать под понятием "неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной".

Также женщина сообщила, что считает дело в отношении неё политически мотивированным, и от дачи дальнейших показаний отказалась.

Шевченко одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Также у неё есть тяжело больная дочь, живущая в специализированном интернате, которая сегодня попала в реанимацию с осложнением бронхита. Активистку ввиду домашнего ареста к ней в больницу не отпускают.

В поддержку члена "Открытой России" выступили видные российские правозащитники, политики, журналисты, общественники. Вмешаться обещал и президентский Совет по правам человека.

Дело в отношении Шевченко - первое возбужденное в РФ за участие в деятельности "нежелательной" организации. При этом, в самом движении не единожды подчеркивали, что на территории государства "Открытая Россия" зарегистрирована официально, и никакого спонсирования из-за рубежа у неё нет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:52    
Совсем власть  попутала берега... Как не стыдно позориться перед всем миром!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

20:54 Права журналиста Кагермазова попробует защитить Венедиктов

20:14 Вице-губернатору Ленобласти Ковалю продлили срок задержания

19:57 Строительство детского сада в Шушарах затянется еще на два года

19:40 Муниципал: Восемь депутатов МО Дворцовый округ ушли из «Единой России» из-за «пенсионной реформы»

19:29 Миронов подчеркнул необходимость разговора с молодежью на "языке правды"

19:01 ЗакС и тихий полицейский час

18:56 Африканские пираты отпустили захваченных на MSC Mandy российских моряков

18:51 Милонов предложил выгнать из страны петербуржца, получившего "Порно-Оскар"

18:37 СКР ходатайствует о заключении сенатора Арашукова под стражу

18:36 Политолог Рогов усомнился в эффективности "профсоюза Навального"

18:10 "К аресту нужно быть готовым всегда": вице-губернатор Ленобласти Коваль приехал в суд

17:55 Шлосберг просит прокуратуру защитить материнский капитал в Новгородской области

17:46 Арестованной активистке "Открытой России" предъявили официальное обвинение   1

17:24 Троицкий предложил измерять аморальность в "клишасах"   1

17:13 В "Метрострое" приступили к сокращению штата сотрудников

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.