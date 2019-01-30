Арестованной активистке "Открытой России" предъявили официальное обвинение

Пребывающей под домашним арестом сотруднице "Открытой России" Анастасии Шевченко сегодня, 30 января, было предъявлено официальное обвинение по статье об осуществлении деятельности организации, признанной в России "нежелательной" (ч. 1 ст. 284 УК РФ), сообщается в Telegram-канале "Правозащита Открытки".

"Обвинение предъявили. Анастасия не признала свою вину. Сказала, что ей не понятно, в чем ее обвиняют, потребовала разъяснений", - координатор канала Алексей Прянишников.

В частности, Шевченко просит правоохранителей, что, согласно действующему законодательству, следует понимать под понятием "неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной".

Также женщина сообщила, что считает дело в отношении неё политически мотивированным, и от дачи дальнейших показаний отказалась.

Шевченко одна воспитывает троих несовершеннолетних детей. Также у неё есть тяжело больная дочь, живущая в специализированном интернате, которая сегодня попала в реанимацию с осложнением бронхита. Активистку ввиду домашнего ареста к ней в больницу не отпускают.

В поддержку члена "Открытой России" выступили видные российские правозащитники, политики, журналисты, общественники. Вмешаться обещал и президентский Совет по правам человека.

Дело в отношении Шевченко - первое возбужденное в РФ за участие в деятельности "нежелательной" организации. При этом, в самом движении не единожды подчеркивали, что на территории государства "Открытая Россия" зарегистрирована официально, и никакого спонсирования из-за рубежа у неё нет.