"К аресту нужно быть готовым всегда": вице-губернатор Ленобласти Коваль приехал в суд

На заседание Дзержинского райсуда Петербурга прибыл "коммунальный" вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль, передает 47news. Окружившие чиновника журналисты поинтересовались, готов ли он к аресту. Коваль заявил, что к такому событию "всегда нужно быть готовым".

Вице-губернатор сообщил, что ему инкриминируют статью 159 УК РФ (Мошенничество), а заведенное в отношении него уголовное дело связано с его работой в структурах "Газпрома". Действительно, в период с 2009 по 2014 год Коваль работал в должности замдиректора по капитальному строительству и инвестициям в ОАО "Газпром газораспределение".

О том, что вице-губернатором Олегом Ковалем заинтересовалась служба экономической безопасности управления ФСБ, стало известно накануне, 29 января, днем. У него дома и в рабочем кабинете силовики проводили обыски.