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18:37

СКР ходатайствует о заключении сенатора Арашукова под стражу

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу фигуранта уголовного разбирательства об убийствах, сенатора Рауфа Арашукова, поделилась пресс-секретарь судебного ведомства Юнона Царева с РИА "Новости".

По словам Царевой, обвиняемый уже доставлен в суд для участия в заседании.

По информации, которой поделилась представитель СКР Светлана Петренко с ТАСС, на данный момент следователи опрашивают четырех руководителей газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игорея Травинова. В СКР полагают, что обозначенные лица являются либо родственниками, либо близкими друзьями отца сенатора - Рауля Арашукова.

"Планируется их задержание", - добавила Петренко. 

Следственные мероприятия проходят не только в столице, но и Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и в других городах.

Ранее сегодня Рауфу Арашукову СКР выдвинул обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса - участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК), убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК).  

Напомним, сенатора задержали во время заседания Совфеда. По версии Следственного комитета, он подозревается в заказе двух убийств - зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также других преступлениях, чей состав пока не раскрывается. Практически одновременно с сенатором в Петербурге был задержан и его отец - Рауль Арашуков. Последнему инкриминируют хищение 10 млрд рублей в составе преступной группы.

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