Милонов предложил выгнать из страны петербуржца, получившего "Порно-Оскар"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, выступил с очередной инициативой, призванной укрепить общественную мораль. Сильное раздражение у него вызвало награждение петербургского порноактера Алексея Маетного премией "Порно-Оскар", о присуждении которой стало известно 30 января. Лаконичными соображениями на эту тему, в форме директив, политик поделился со своими читателями "ВКонтакте".

Выгнать нафиг из России, такие порнограждане нам не нужны. Может прославлять Украину или любое другое Сомали. Салом только пусть натрется. — Виталий Милонов

Примечательно, что Маетный последние несколько лет живет и работает в Соединенных Штатах Америки, в связи с чем реализация идеи думского депутата выглядит затруднительной.

Еще один не любимый Милоновым петербуржец, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил порноактеру шуточное стихотворение, в котором призвал государство подарить своему герою автомобиль.

Двумя днями ранее депутат предложил "отрубать руки" тем, кто расклеивает в Петербурге объявления, предлагающие знакомства или интимные услуги.

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