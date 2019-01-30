Милонов предложил выгнать из страны петербуржца, получившего "Порно-Оскар"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, выступил с очередной инициативой, призванной укрепить общественную мораль. Сильное раздражение у него вызвало награждение петербургского порноактера Алексея Маетного премией "Порно-Оскар", о присуждении которой стало известно 30 января. Лаконичными соображениями на эту тему, в форме директив, политик поделился со своими читателями "ВКонтакте".
Выгнать нафиг из России, такие порнограждане нам не нужны. Может прославлять Украину или любое другое Сомали. Салом только пусть натрется.
Примечательно, что Маетный последние несколько лет живет и работает в Соединенных Штатах Америки, в связи с чем реализация идеи думского депутата выглядит затруднительной.
Еще один не любимый Милоновым петербуржец, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил порноактеру шуточное стихотворение, в котором призвал государство подарить своему герою автомобиль.
Двумя днями ранее депутат предложил "отрубать руки" тем, кто расклеивает в Петербурге объявления, предлагающие знакомства или интимные услуги.
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