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19:01

ЗакС и тихий полицейский час

В Заксобрании 30 января выступил начальник ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов. Главный петербургский полицейский рассказал, как региональное управление МВД боролось в 2018 году с футбольными хулиганами и кибер-экстремистами. Депутат «Единой России» Алексей Цивилев признался ему, что и сам был когда-то под наблюдением центра «Э», а его однопартиец Андрей Анохин призвал полицию поучаствовать в совместной кампании против спа-салонов. Критических и провокационных вопросов Умнову никто не задавал. Напротив, депутаты его наградили и попросили остаться в Петербурге еще на много лет.

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Главной темой ежегодного доклада начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова перед депутатами ЗакСа в этот раз стал прошедший в России чемпионат мира по футболу. Турнир закончился полгода назад, а чиновники всех мастей продолжают смаковать его успехи в своих отчетах.

Умнов рассказал о высоком уровне организации мундиаля, который стал возможен в том числе благодаря гостеприимности горожан и работе полиции. Так, по словам Умнова, накануне турнира силовикам удалось нейтрализовать «доморощенных футбольных радикалов», не допустив провокаций во время ЧМ-2018.

Умнов также рассказал о 12 «деяниях экстремистской окраски», зафиксированных петербургским управлением МВД в 2018 году. По словам генерала, они были связаны с активностью в интернете. Проще говоря, речь о пресловутых уголовных делах за интернет-посты и репосты. Можно вспомнить, например, гремевшие в 2018 году дела за репост анекдота о выборах и размещение в соцсети видео, на котором поп поет «Мурку». Но генерал в такую конкретику углубляться не стал, а ограничился сухими цифрами. Судя по инфографике, которую он демонстрировал, девять из двенадцати деяний были связаны с размещением в сети материалов, возбуждающих ненависть или вражду, три – с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе одно – с призывом нарушить федеральную целостность Российской Федерации.

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Единственным депутатом, который решил уточнить информацию об этих делах, был единоросс Алексей Цивилев. Он рассказал Умнову, что 10 лет назад у него самого были проблемы с центром «Э», после того как Цивилев вместе с группой активистов «Молодой Гвардии» пришел на митинг левых с плакатом «Коммунизм – чума России». На молодогвардейцев тогда, как рассказал депутат, набросились участники митинга. Милиция составила протоколы на 12 участников конфликта.

- Мы потом узнали, что попали в списки центра противодействия экстремизма, - признался Цивилев.

Он спросил у Умнова о современной работе центра «Э», в том числе задержаниях за лайки и репосты в соцсетях:

- Как вы считаете, такая мера приносит плоды? И вообще, чем занимается центр по противодействию экстремизму?

Руководитель Главка предсказуемо ответил, что центр «Э» занимается вопросами, связанными с противодействием экстремизму и терроризму, борется с бандформированиями и охраняет покой петербуржцев от участников несанкционированных митингов. Он снова не стал рассуждать о целесообразности дел «о лайках и репостах», а вместо этого подчеркнул, что сам сторонник четкого исполнения законодательства.

Другие парламентарии развивать эту тему не стали. Депутата от ЛДПР Виктора Сысоева, например, больше всего интересовало, помогал ли кто-то полиции следить за охраной общественного порядка в дни чемпионата мира по футболу. Член «Единой России» Андрей Анохин предложил работникам МВД включиться в борьбу против спа-салонов, которые, по мнению депутата, стоит приравнять к публичным домам.

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Оппозиционер, член фракции Партия роста Максим Резник, хоть и заявил, что петербургская полиция «выполняет несвойственные себе в нормальном обществе функции защиты власти от граждан», но спросил у Умнова только, верны ли слухи о том, что того переводят на повышение в Москву. Резник отметил, что неоднозначно относится к работе МВД, но несмотря ни на что считает нынешнее руководство петербургского Главка лучшим за последние годы, так как с криминалом, по его мнению, полиция борется достойно. 

Умнов слухи о своем переводе частично опроверг. 

- Никаких пока тревожных сведений нет, - сообщил он депутатам, добавив, что хочет служить своему города. 

Правда, до того он назвал себя «человеком в погонах» и уточнил, что вопрос дальнейших назначений зависит не от него. 

Депутатов, желавших задать вопрос начальнику Главка, было немало. Некоторым на это даже не хватило времени. Например, к микрофону не смогли подойти коммунисты и двое из трех депутатов «Справедливой России». Может быть, они бы смогли поднять острые темы, но им предложили пообщаться с Умновым в частном порядке. Вместо лишних вопросов, начальника ГУ МВД наградили. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров вручил ему золотую медаль ЗакСа и букет цветов, выразив надежду, что тот еще долго будет работать в Петербурге. 

- Когда вы стали руководителем Главка, доверие к сотрудникам полиции не просто повысилось, а люди действительно почувствовали свою защиту, - заявил Макаров.     

Умнов поблагодарил депутатов, спустился с трибуны и перекрестился.  


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников



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