Права журналиста Кагермазова попробует защитить Венедиктов

Очередной недопуск до пленарных заседаний петербургского парламента, с которым столкнулся 30 января корреспондент "Эха Петербурга" Сергей Кагермазов, вслед за петербургскими журналистами вызвал возмущение и у главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Венедиктов требует проверить действия сотрудников Законодательного собрания на признаки преступления по 144-й статье Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

"По поводу отказа в аккредитации журналиста Эха на заседание Законодательного собрания в Санкт-Петербурге намерен завтра обратиться к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Ивановичу Литвиненко", - сообщил читателям Венедиктов.

Ранее в защиту Кагермазова выступил и главред "Эха Москвы в Петербурге" Виталий Дымарский, который заявил, что избирательность в допуске журналистов противоречит самой природе законодательной ветви власти.

Персоной нон-грата в Мариинском дворце Кагермазов стал в 2017-м году, работая на информационном портале MR7. Регулярно задавая спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову острые вопросы и выпуская разоблачительные тексты про влиятельного единоросса, журналист попал к нему в немилость. Макаров посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку.

В 2018-м году Кагермазов стал обладателем специального приза на петербургском журналистском конкурсе "Золотое перо".

30 января 2019-го ему отказали в посещении Мариинского дворца по причине якобы отсутствия свободных мест в помещении, что, по словам главного редактора MR7 Сергея Ковальченко, звучит абсурдно, поскольку в Синем зале ЗакСа свободных мест всегда предостаточно.

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