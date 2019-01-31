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10:23

Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

В России вступили в силу поправки в закон о кредитных условиях, согласно которым россияне смогут получить выписку о кредитной истории и узнать свой личный кредитный рейтинг, передает РИА «Новости».

Два раза в год россияне смогут запрашивать отчеты по своей кредитной истории бесплатно – по разу в бумажной и электронной формах. Сделать это можно будет через, к примеру, личные кабинеты банков или портал госуслуг.

Вместе с отчетом заемщику будет выдаваться его индивидуальный рейтинг в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень риска. В рейтинге будут учитываться в том числе наличие просрочек по платежам и уровень долговой нагрузки.

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14:18   Дмитрий   kvn@nur.kz
Кредит это займ без процентов, а когда с процентами это гнусная кабала.

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