18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:34

Невзоров нашел "скучным" задержание сенатора Арашукова

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный накануне, 30 января, прямо во время заседания Совфеда, отнесся к своему задержанию, по мнению публициста Александра Невзорова, без должной выдумки и фантазии, не подарив общественности настоящего зрелища. В эфире "Эха Москвы" публицист описал более желательный для него сценарий.

Подвел герой, который мог бы пострелять, взять кого-нибудь в заложники, хотя бы графинами покидаться. Было бы прелестно, если бы он использовал в качестве живого щита Клишаса, например. А Клишас в этот момент хвалил бы власть, потому что он ведь у нас автор идеи, что власть можно и нужно только хвалить.

Александр Невзоров

В целом, силовики, на его взгляд, тратят свой человеческий ресурс не очень экономно: за Арашуковым, убежден мэтр телевидения, последуют новые задержания, причем в том же самом здании.

"Мы все давно уже выучили эту реальность и понимаем, что чем ездить за каждым в этот Совет Федерации, проще наварить решетки на окна и всё оцепить", - посоветовал Невзоров.

То ли в шутку, то ли всерьез он заметил, что инкриминируемые Арашукову два убийства - это "пустяки".

В один день с сенатором в Петербурге был задержан и его отец - Рауль Арашуков, которого обвиняют хищение 10 млрд рублей в составе преступного сообщества. Сегодня, 31 января, им должны выбрать меру пресечения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:08    
Очень жаль, что нет больше с нами советских телевизионных обозревателей Фесуненко, Бовина и Сейфуль-Мулюкова:
как бы они сейчас обличали наквозь прогнившее буржуазное общество, клеймили бы политическую систему, предрекали бы ей неминуемый и очень скорый крах на фоне очередных трудовых успехов советского народа под руководством коммунистической партии.
Обмельчали журналисты.

12:53   Игорь  
Зря ходил. Вот Невзоров не ходил. БАБу слушал - и у него все путем..

12:23    
12:17 каким ещё депутатом? Это сенатор, член Совета Федерации. И он ходил на работу, и голосовал за все антинародные инициативы последних нескольких лет, которые им спускали из президентской администрации и приносили из Думы.

12:17   Игорь  
..Вот я - избрался депутатом,
Но на работу не ходил.
На книжку слали мне зарплату,
Ведь бабки я всегда любил...

11:51    
Самое забавное, что уважаемый сенатор от Карачево-Черкесии на допросе заявил, что он плохо понимает русский язык. Вот так и работает весёлое заведение Валентины Матвиенко, исключительно на языке ярких политических жестов и громких, но нечленораздельных, окриков.

11:48    
Те, кто  рекомендовали   Арашукова в сенат должны быть,  самое меньшее, уволены со своих постов. Десятилетия этот младосенатор убивал, воровал - а у Матвиенко ничего не знала со своей службой безопасности? Не верю!!!!!!!!!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

15:27 Суд оставил в силе контракт "Метростроя" на строительство "оранжевой" ветки метро

14:58 Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности BBC

14:36 После эвакуации в "Невскую ратушу" запустили людей

14:32 Милонов: В салоны эротического массажа ходят только лузеры и гамадрилы   1

14:23 Суд отменил компенсацию Олегу Навальному, которую он требовал от ФСИН

13:58 Лесотехнический университет оштрафовали на 590 тысяч рублей   1

13:30 Анохин просит Милонова "глубоко проработать" проблему эротического массажа в салонах   1

13:29 Карельские власти рассчитывают на увеличение финансирования из центра

12:59 Белковский сравнил бизнесмена Пригожина с Распутиным   1

12:46 Дочь активистки "Открытой России" Шевченко умерла в больнице   1

12:31 Комитеты Смольного эвакуировали из-за угрозы взрыва

12:30 Варламов займется муниципальными выборами в Петербурге   1

12:18 Прокуратура направила судебным приставам жалобу корреспондента ЗАКС.Ру на судебных приставов

12:15 На заявившего о пытках в ФСБ петербуржца Зломнова завели дело об оправдании терроризма

11:59 Дело о сговоре организаторов детского питания ушло от УФАС к силовикам

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.