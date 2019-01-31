Невзоров нашел "скучным" задержание сенатора Арашукова

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный накануне, 30 января, прямо во время заседания Совфеда, отнесся к своему задержанию, по мнению публициста Александра Невзорова, без должной выдумки и фантазии, не подарив общественности настоящего зрелища. В эфире "Эха Москвы" публицист описал более желательный для него сценарий.

Подвел герой, который мог бы пострелять, взять кого-нибудь в заложники, хотя бы графинами покидаться. Было бы прелестно, если бы он использовал в качестве живого щита Клишаса, например. А Клишас в этот момент хвалил бы власть, потому что он ведь у нас автор идеи, что власть можно и нужно только хвалить. — Александр Невзоров

В целом, силовики, на его взгляд, тратят свой человеческий ресурс не очень экономно: за Арашуковым, убежден мэтр телевидения, последуют новые задержания, причем в том же самом здании.

"Мы все давно уже выучили эту реальность и понимаем, что чем ездить за каждым в этот Совет Федерации, проще наварить решетки на окна и всё оцепить", - посоветовал Невзоров.

То ли в шутку, то ли всерьез он заметил, что инкриминируемые Арашукову два убийства - это "пустяки".

В один день с сенатором в Петербурге был задержан и его отец - Рауль Арашуков, которого обвиняют хищение 10 млрд рублей в составе преступного сообщества. Сегодня, 31 января, им должны выбрать меру пресечения.