Дело о сговоре организаторов детского питания ушло от УФАС к силовикам

Федеральная антимонопольная служба, признав правоту своих петербургских коллег, передала в полицию материалы дела о картельном сговоре на рынке организации детского питания. Дело было возбуждено осенью 2018-го года в связи с выявленным нарушением закона о защите конкуренции.

Нарушение состояло в том, что компании "Фирма Флоридан", "Воскресенье" и "КСП Василеостровского района", зарегистрированные по одному и тому же адресу, регулярно поддерживали максимальную цену контракта. Такое неконкурентное поведение на торгах они демонстрировали с 2015-го по 2017-й годы. За это время трем подрядчикам удалось выполнить контрактов на сумму более чем 65 млн рублей.

Услугами, которые предоставляли организации-нарушители, были поставка продовольствия в образовательные учреждения, а также его реализация в столовых при школах и детских садах.

Антимонопольщики видят в описанном выше экономическом сговоре признаки преступления, подпадающего под 178 статью УК РФ. Так это или нет, теперь будут решать силовики.