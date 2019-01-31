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12:18

Прокуратура направила судебным приставам жалобу корреспондента ЗАКС.Ру на судебных приставов

Прокуратура Центрального района не стала рассматривать жалобу корреспондента ЗАКС.Ру Сергея Еремеева на действия пристава Дзержинского районного суда, не пустившего его 18 декабря в здание суда, где проходило заседание по делу Михаила Цакунова, сообщил адвокат группы «Агора» Виталий Черкасов. 

Жалобу на пристава ведомство направило в Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу. По словам Черкасова, в канцелярии Дзержинского суда бумагу из прокуратуры найти не смогли.

«Это стало тенденцией - надзорный орган, не желая исполнять свои функции, исправно «отфутболивает» жалобы тем, на кого жалуются», - прокомментировал адвокат.

Еремеева не пустили в суд после того, как на входе пристав Александр Андреев нашел у него в рюкзаке контейнер с обедом и вилку. Журналист согласился выкинуть вилку, но в здание его не пропустили даже без нее. Пристав Андреев объяснил, что делает это, так как ранее корреспондент «пытался пронести в суд запрещенный предмет».

 

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