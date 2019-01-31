Комитеты Смольного эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Петербурге продолжают эвакуировать сотрудников правительственных центров, учеников школ и посетителей торговых центров из-за разосланных по электронной почте угроз взрывов, передает «Фонтанка.ру».

На улицу пришлось выйти сотрудникам комитета по образованию, работающим в переулке Антонова. Эвакуированы жилищный комитет и комитет по здравоохранению, также угрозы поступили в 28 больниц.

Письма рассылаются с адреса на бесплатном постовом сервисе Болгарии. В однотипном тексте сообщается, что на территории объекта «заложено взрывное устройство», советуют «не совершать ошибку» и заявляют, что «будет трагедия».

Ранее эвакуировали «Невскую ратушу» и Заксобрание Ленобласти. Пришлось выйти посетителям торговых центров «Гостиный двор», «Галерей», «МЕГА Дыбенко», «Радуга», «ПИК», «Невский центр» и еще ряда комплексов. Также эвакуировали порядка тридцати школ.