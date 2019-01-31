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12:59

Белковский сравнил бизнесмена Пригожина с Распутиным

Политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире "Эха Москвы" попытался оценить роль и эффективность частных военных компаний в российской внешней и внутренней политике. Отдельно он рассмотрел так называемую ЧВК Вагнера, назвав ее "Нибелунгами" и заметив, что подчас ее операции плохо продуманы, что приводит к неоправданным жертвам, как это было, например, в Сирии. Самое интересное, с точки зрения Белковского, в ЧВК Вагнера, неформальным куратором которого иногда СМИ называют близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина, это ее "подковерная" конкуренция с Министерством обороны.

В информационной войне против Пригожина, которая сегодня ведется, явно используются данные, которые могут быть предоставлены только  российскими спецслужбами и военным ведомством.

Станислав Белковский

Борьба против влиятельного бизнесмена напомнила эксперту ситуацию начала 20-го века, когда представители элиты соревновались за большее доверие со стороны императора Николая Второго, в то время как тот имел других фаворитов.

"Пригожин достаточно близок к президенту и  выстраивает некий неформальный контур его власти. То есть, это некая распутинщина наших дней - так это воспринимается рядом влиятельных лиц в окружении Путина", - подчеркнул Белковский.

В недавнем письменном интервью, данном изданию The Bell, Пригожин опроверг какую-либо свою причастность к ЧВК Вагнера.

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15:32    
13-25
Если я правильно понял, то - на Мойке?

13:25    
Очень скользкая дорожка... по льду, у моста на Малой Невке.

Страница 1-ая (всего: 1)
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