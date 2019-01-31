Лесотехнический университет оштрафовали на 590 тысяч рублей

Государственный лесотехнический университет имени Кирова, часто называемый также Лесотехнической академией, оштрафовали в Арбитражном суде на 590 тысяч рублей, передает официальный сайт Смольного.
В вину администрации образовательного учреждения ставятся самострой в виде теплицы, снос одноэтажной оранжереи, некачественные уборка и благоустройство территории.
На выплату штрафа и приведение территории в порядок у академии есть 12 календарных месяцев.
Ранее за самовольное строительство теплицы "лесопилке" "досталось" от Выборгского районного суда: он выписал штраф в размере 200 тысяч рублей.