18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:58

Лесотехнический университет оштрафовали на 590 тысяч рублей

Государственный лесотехнический университет имени Кирова, часто называемый также Лесотехнической академией, оштрафовали в Арбитражном суде на 590 тысяч рублей, передает официальный сайт Смольного.

В вину администрации образовательного учреждения ставятся самострой в виде теплицы, снос одноэтажной оранжереи, некачественные уборка и благоустройство территории.

На выплату штрафа и приведение территории в порядок у академии есть 12 календарных месяцев.

Ранее за самовольное строительство теплицы "лесопилке" "досталось" от Выборгского районного суда: он выписал штраф в размере 200 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:28    
Зато входы парк (с одной стороны) заварили. Правда и сами не знаем для чего.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

15:27 Суд оставил в силе контракт "Метростроя" на строительство "оранжевой" ветки метро

14:58 Роскомнадзор нашел нарушения в деятельности BBC

14:36 После эвакуации в "Невскую ратушу" запустили людей

14:32 Милонов: В салоны эротического массажа ходят только лузеры и гамадрилы   1

14:23 Суд отменил компенсацию Олегу Навальному, которую он требовал от ФСИН

13:58 Лесотехнический университет оштрафовали на 590 тысяч рублей   1

13:30 Анохин просит Милонова "глубоко проработать" проблему эротического массажа в салонах   1

13:29 Карельские власти рассчитывают на увеличение финансирования из центра

12:59 Белковский сравнил бизнесмена Пригожина с Распутиным   1

12:46 Дочь активистки "Открытой России" Шевченко умерла в больнице   1

12:31 Комитеты Смольного эвакуировали из-за угрозы взрыва

12:30 Варламов займется муниципальными выборами в Петербурге   1

12:18 Прокуратура направила судебным приставам жалобу корреспондента ЗАКС.Ру на судебных приставов

12:15 На заявившего о пытках в ФСБ петербуржца Зломнова завели дело об оправдании терроризма

11:59 Дело о сговоре организаторов детского питания ушло от УФАС к силовикам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.