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14:36

После эвакуации в "Невскую ратушу" запустили людей

Административный комплекс зданий "Невская ратуша" на Новгородской улице, в котором располагаются комитеты и прочие подразделения Смольного, вернулся к обычному режиму работы. После эвакуации и проверки помещений на наличие взрывных устройств, сообщает "Фонтанка", в "Ратушу" стали запускать чиновников и посетителей.

31 января эвакуировали также три десятка школ и несколько крупных торгово-развлекательных центров, таких, как Гостиный двор, "Радуга", "МЕГА Дыбенко". Известно о том, что во всех этих случаях эвакуация проводилась после получения одного и того же электронного письма с некоего болгарского сервера. В тексте говорится о запланированных взрывах, которые принесут в город большую трагедию.

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