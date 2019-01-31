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14:32

Милонов: В салоны эротического массажа ходят только лузеры и гамадрилы

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил деятельность салонов эротических массажей. Но на призыв депутата петербургского Заксобрания Андрея Анохина выступить с федеральной инициативой о приравнивании спа-салонов к публичным домам он ответил отказом.

В ответ Милонов посоветовал Анохину прекратить читать рэп и заняться выявлением в своем округе публичных домов, замаскированных под массажные салоны.

- Предлагаю господину Анохину, поскольку он депутат и занят всего 3-4 часа в неделю, основное время посвятить тому, чтобы пройтись по своей территории и закрыть бордели. С рэпом у него не удалось. Я ему как рэпер говорю, что не надо больше писать такой рэп и с коробками не надо батлы устраивать. Лучше я ему помогу, дам методичку и научу приемам, как грамотно идентифицировать публичные дома, - сообщил Милонов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Он также отметил, что в свое время добился успехов по выявлению и закрытию замаскированных борделей. Однако, по словам Милонова, необходимо отличать массажные салоны, работающие в оздоровительных и развлекательных целях, от заведений, в которых предоставляются эротические услуги. Последние, по мнению политика, посещают только «опущенные лузеры».

- Если это массаж, связанный с получением сексуального удовольствия, то, конечно, закрывать его надо. Это те же самые проститутки и занимаются тем же самым. Я сам люблю массаж, нормальный, хороший. А непотребства не нужны, потому что туда ходят только лузеры, самые опущенные из всех опущенных. Нормальный мужик может бесплатно добиться любви женщины, а если он не может добиться бесплатно, значит он лузер, импотент и гамадрил, - прокомментировал Милонов.

Напомним, Анохин выступил с критикой спа-салонов на пленарном заседании ЗакСа 31 января. Он предложил начальнику Главка Сергея Умнова обратить внимание на проблему предоставления эротических услуг в массажных салонах. На следующий день депутат Заксобрания обратился на своей странице в Facebook к Виталию Милонову с предложением выдвинуть законодательную инициативу, приравнивающую эротические массажи к проституции, а массажные заведения – к публичным домам.

Анохин известен участием в политических рэп-батлах, которые он сам же организовывал в конце 2017 года. В одном из них он зачитал рэп в адрес картонной коробки с приклеенной фотографией основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В другом уступил оппозиционному депутату ЗакСа Максиму Резнику. В январе 2019 года Анохин вспомнил о своем поражении и потребовал у Резника реванша.

На январских праздниках 2019 года Милонов тоже выложил в интернет свой рэп-клип. В нем депутат высказался против отмены концертов популярных у молодежи артистов.



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15:19    
Легализовать этот массаж, но только в стационарах, по назначению врача. Членам партии - без очереди.

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