Суд оставил в силе контракт "Метростроя" на строительство "оранжевой" ветки метро

Арбитражный суд Петербурга в качестве обеспечительной меры определил, что контракт на строительство четвертой, «оранжевой» линии метрополитена будет действовать до конца судебного разбирательства между «Метростроем» и Дирекцией транспортного строительства, передает «Фонтанка.ру».

Мера касается иска компании к властям Петербурга о незаконности разрыва контрактов на строительство петербургского метро. Источник издания подтвердил, что решение касается строительства «оранжевой» линии: само определение суда пока не опубликовано.

«Метрострой» подал к ДТС четыре иска 29 января. До этого, 21 января, в Смольном объявили о расторжении всех контрактов с компанией на строительство объектов метро. Позже стало известно, что компания все же достроит новую, «коричневую» ветку метро, которая свяжет Калининский и Красносельский районы.