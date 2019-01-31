ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за массовую депортацию граждан Грузии

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 10 млн евро компенсации по жалобе на выдворение не менее чем полторы тысячи граждан Грузии в 2006 году, передает РИА «Новости».

Суд постановил разделить общую сумму компенсации по две тысячи евро грузинским гражданам, в отношении которых нарушен только протокол 4 ст. 4 Европейской конвенции по правам человека (запрещение коллективной высылки иностранцев), и от 10 до 15 тысяч евро – тем, в отношении которых нарушены ст. 5 (право на свободу) и ст. 3 (запрет пыток).

В Минюсте РФ отметили, что изначальная сумма, которую требовала грузинская сторона, - 70 млн 320 тысяч евро. По словам представителей ведомства, суд принял доводы российской стороны и обязал Грузию предоставить исчерпывающий список лиц, которые могут считаться пострадавшими. Требования Грузии о возможности его дополнения в дальнейшем были отклонены.

ЕСПЧ также отказался принять за основу представленную грузинскими властями информацию о 4634 пострадавших, отметили в Минюсте. Общее число пострадавших в итоге сократилось до 1,5 тысячи человек.