18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:28

Удальцов придумал новое обозначение для "Единой России" и призвал к ее роспуску

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов достаточно агрессивно воспринял новость о задержании 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова по обвинению в убийствах. В своем блоге он дал новую "кличку" единороссам, к которым относится высокопоставленный фигурант громкого уголовного дела.

Уже есть неофициальный, народный бренд – «партия жуликов и воров», но теперь есть шанс, что он трансформируется в «партию воров и убийц». И не удивлюсь, если в перспективе в этой партии обнаружатся педофилы, некрофилы и каннибалы. Как говорится, нет пределов деградации. 

Сергей Удальцов

На этом желания политика не заканчиваются. Случай с сенатором, по его мнению, настолько вопиющий, что репутация единороссов уже не подлежит восстановлению, в связи с чем Удальцов отказывает им в праве на институциональное существование.

"Явно просматриваются признаки организованной преступной группы, нарушающей законы нашей страны. Думаю, требование роспуска «Единой России» должно стать основным на всех грядущих протестных акциях оппозиции", - категорично заключил лидер "Левого фронта".

В 2011-м году к правящей партии прочно прикрепился "лейбл" "партия жуликов и воров" - оценочное суждение, высказанное политиком Алексеем Навальным в одном из радиоэфиров.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:51 Собчак тоскует по достоверной политической информации   1

19:40 Президиум и политсовет "Единой России" в Петербурге переизбрали

19:31 Смольный признал, что треть городских кровель - потенциально опасна   1

18:59 Смольный: Ни одно сообщение о заминированном здании не подтвердилось   1

18:56 Макарова переизбрали на должность секретаря петербургского отделения «Единой России»   2

18:47 Верховный суд отказал "Трансстрою" в претензиях к Смольному из-за депо "Южное"   1

18:24 Кронштадтские чиновники удовлетворены качеством зимней уборки   1

18:17 Совершаева призвала единороссов не читать Telegram-каналы и поддержать Макарова   1

18:03 Макаров назвал выборы 2019 года экзаменом для "Единой России"   2

17:58 Еще три организации хотят взыскать с "Метростроя" 16 млн рублей

17:39 Макаров: В предвыборных праймериз "Единой России" будут участвовать не только партийцы   1

17:37 В связи с письмами о "минировании" Цивилев обеспокоился нехваткой служебных собак

17:02 Гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по делу о мошенничестве

16:59 Ройзман считает, что Путин удерживает рейтинг за счет "идиотизма" чиновников   3

16:38 Вячеслав Захаров назначен исполняющим обязанности главы Госстройнадзора Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.